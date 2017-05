Policie "dostala" hybridní supersport BMW i8. Máte se ho bát?

Dálniční policie si dnes převzala nové auto do své početné flotily. Auto je to nezvyklé a nejen na české poměry unikátní. Policisté totiž budou jezdit v hybridním supersportu BMW i8.

Policie ČR bude využívat hybridní sporťák BMW i8.

Zdroj: Automix.cz

Policie však vůz nekoupila, má ho zapůjčený od společnosti BMW Group Česká republika. A to na dobu šesti měsíců nebo do ujetí 20 tisíc kilometrů - podle toho, co nastane dřív. BMW i8 proto dostalo charakteristické zabarvení se stříbrnou barvou a modro-žlutými pruhy, součástí výbavy jsou také odpovídající majáky.

Sloužit bude převážně v Jihomoravském kraji, občas ale zamíří i do okolních regionů, tedy na Vysočinu či na Zlínsko. A i když bude převážně hlídat dálnice, rychlý "bavorák" není vybaven radarem, měřit rychlost tedy nebude. Sloužit má jako běžný hlídkový vůz.

A hlavně má být vidět, především tam, kde je silný provoz. Policisté totiž chtějí zjistit, jak na služební sporťák budou reagovat řidiči i široká veřejnost. Zajímá je také, jestli má podobné auto s plug-in hybridním pohonem smysl.

BMW i8 bude společně s několika exempláři Audi S6 nejrychlejším policejním vozem v Česku. Kupé pohání přeplňovaný zážehový tříválec o objemu 1,5 litru, roztáčející kola zadní nápravy, a elektromotor vpředu. Celkový výkon hnací soustavy činí 362 koní (266 kW), zrychlení z klidu na stovku zabere jen 4,4 sekundy a v sériovém provedení i8 umí jet až 250 km/h. Díky 7,1kWh akumulátoru i8 ujede čistě na elektřinu 37 kilometrů.

Audi S6 je na tom s výkonem 450 koní po dynamické stránce stejně. Německý sedan však slouží Ochranné službě jako doprovod zahraničních delegací, hlídá tedy "papaláše", nikoli tuzemské řidiče.

Co bude s BMW i8 po ukončení policejního testu, zatím není známo. Pro úplnost zbývá dodat cenu, bavorský hybridní supersport stojí nejméně 3 686 800 korun.