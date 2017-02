V Praze roky chátrá extrémně drahý Mercedes SLR McLaren. Proč?

Chátrající Mercedes-Benz SLR McLaren.

Zdroj: Facebook/MagProDriverCZ

Už od roku 2011 totiž stojí na štěrboholském parkovišti mezi zabavenými auty. A jak je vidět z fotek, „ozdravná kůra" spočívající ve střídajícím se počasí mu nedělá vůbec dobře. Mimochodem, SLR McLaren, který má pod kapotou osmiválec o objemu 5,4 litru přeplňovaný kompresorem a 626 koní (460 kW), si aktuálně můžete koupit za zhruba 10 milionů korun.

Jeden exemplář je dokonce na prodej i v Česku.

Odstavený vůz v Praze docela viditelně chátrá. Informace o osudu auta jsou sice poněkud nejasné, ale je docela patrné, že auto bylo zabaveno z nějakého legitimního důvodu.

Podle magazínu ProDriver CZ, který na auto upozornil, byl vůz zabaven kvůli údajné krádeži, což následně vyústilo i v problémy s vypořádáním ze strany leasingové společnosti.

Otázka zní, co bude se sporťákem dál. SLR, které se sem pravděpodobně dostalo ve špičkovém stavu, neshnije ze dne na den a stačila by tedy trocha lásky a servisu, aby z něj opět bylo krásné auto. Problém ovšem tkví v tom, že vůz, který je zřejmě předmětem soudního jednání, nejde vykoupit. A soudy, jak známo, se mohou protáhnout na mnoho a mnoho let.